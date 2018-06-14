Amerini: "La Fiorentina vorrebbe tenere Chiesa, ma le plusvalenze sono più importanti"

Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "La Fiorentina vorrebbe tenere Chiesa perché è già un giocatore importantissimo ma le cifre che girano fanno riflettere i viola, anche perché l...

Daniele Amerini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "La Fiorentina vorrebbe tenere Chiesa perché è già un giocatore importantissimo ma le cifre che girano fanno riflettere i viola, anche perché le plusvalenze sono una peculiarità della casa".

Prosegue su un'altra cessione: "Già con la cessione di Bruno Gaspar, in questo senso, è stato fatto un capolavoro da parte di Corvino e ci saranno altri giocatori che porteranno qualcosa con le loro cessioni. Le plusvalenze vere, però, possono arrivare soltanto vendendo giocatori importanti come Veretout".

Conclude invece con una riflessione su un giocatore che, a breve, potrebbe vestire la maglia viola: "Meret sarebbe un grande colpo per il presente ma soprattutto per il futuro, perché è uno dei migliori in circolazione".