ALLENAMENTO A PORTE APERTE, 500 TIFOSI VIOLA A SOSTENERE LA SQUADRA
Grande entusiasmo allo stadio Franchi per l'allenamento a porte aperte della Fiorentina alla vigilia della partita contro l'Inter. Circa 500 tifosi viola presenti allo stadio ad incitare la squadra vi...
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2019 17:53
Grande entusiasmo allo stadio Franchi per l'allenamento a porte aperte della Fiorentina alla vigilia della partita contro l'Inter. Circa 500 tifosi viola presenti allo stadio ad incitare la squadra viola. Presente anche il direttore generale Corvino. Questa la foto targata Labaroviola