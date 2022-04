Allegri avvisa Vlahovic: “Giocare nella Juventus non è come giocare nella Fiorentina. Gioca da poco”

Autore del gol del pari in Juventus-Bologna, Dusan Vlahovic è stato protagonista di una risposta di Massimiliano Allegri dopo la gara dello Stadium: “Dusan è un giocatore importante, che però gioca a calcio da un anno e mezzo. Giocare nella Juventus non è come giocare nella Fiorentina, la troppa voglia di fare lo porta ad avere fretta. Io penso che lui abbia tutti i margini di miglioramento. Quando troverà un equilibrio sicuramente verranno fuori tutte le sue qualità. Ora lo conoscono, lo temono, lo studiano: anche lui è normale che debba migliorare. Però sono contento perché anche oggi ha lottato e deve rimanere sereno”. Lo riporta TMW

