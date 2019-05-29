Ag. Veretout: "Voglio portarlo al Napoli, si è innamorato della citta partenopea. Arriva anche se..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Jordan Veretout, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte per parlare della trattativa...

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Jordan Veretout, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Marte per parlare della trattativa di calciomercato in corso con la SSC Napoli.

"Veretout? Devo smentire quanto ho letto. La moglie è in vacanza in Sardegna e poi non le avrei mai fatto vedere la casa di Mario Ruiperché ad oggi non ho la certezza che Mario Rui vada via. Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche tenendo Allan. Il Napoli farà una squadra molto forte e c’è stato un cambio di strategia: ora si punta su calciatori già pronti e che conoscono la serie A. Si punta sulla qualità dell’organico e non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Diverse squadre sono su Veretout, ma ragazzo è innamorato di Napoli e io se posso agevolare la squadra della mia città lo faccio molto volentieri".