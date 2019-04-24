"Vogliamo finale e trofeo per Firenze. Tutti sono disponibili e possono giocare"

Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia di Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole:"Abbiamo bisogno di concretizzare un po’ meglio e di più. La Fiorentina gioca col cuore, si vede. Se arrivasse un...

Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia di Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole:

"Abbiamo bisogno di concretizzare un po’ meglio e di più. La Fiorentina gioca col cuore, si vede. Se arrivasse un risultato, ci potremmo avvicinare anche alla gente. Lo sento, anche in città, la forza che ci trasmettono i tifosi. Vorrei che i miei calciatori giocassero con la forza che ci trasmettono i tifosi. Fare bene a Bergamo potrebbe far avvicinare i nostri tifosi ancor di più. Tutti stanno bene e possono giocare.

L’Atalanta è una squadra che gioca, ma concede anche qualcosa, quella gara dell’andata ha detto che la Fiorentina se la può giocare. Anche in campionato, a Bergamo, ci fu il vantaggio e qualche occasione per raddoppiare. Dobbiamo essere bravi a segnare e concretizzare di più”.

Dobbiamo arrivare tutti con la convinzione giusta, e la concentrazione giusta. E’ l’avversario più duro da affrontare adesso, per tutti. Arrivano con grande carica ed entusiasmo. Hanno grande continuità, e idee di gioco chiare, e riescono sempre ad essere lucidi sempre durante le partite

La finale contro il Napoli a Roma fu bruttissima. Successe di tutto prima del fischio d’inizio. Anche la partita non andò bene, dobbiamo provare a rifarci ed arrivare in finale per portare un trofeo a Firenze"