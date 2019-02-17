"Var? Lo dice il regolamento. Simeone è titolare. Dobbiamo vincere ancora perché..."

Stefano Pioli ha parlato dopo la partita contro la Spal. Queste le sue parole in sala stampa:Vittoria importante ma dovevamo andare in vantaggio prima. Tutti i nostri errori hanno portato alle loro oc...

Stefano Pioli ha parlato dopo la partita contro la Spal. Queste le sue parole in sala stampa:

Vittoria importante ma dovevamo andare in vantaggio prima. Tutti i nostri errori hanno portato alle loro occasioni, oggi mi sono arrabbiato tanto ma alla fine è stata una soddisfazione. Simeone è un titolare, ho 16-17 titolari. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso quindi bisogna vincere ancora. Pezzella importante, ma non abbiamo fatto errori a causa della sua assenza. Sul rigore penso che il regolamento è questo, non c'è stata nessuna scenetta. Il nostro centrocampo sta creando molte situazioni pericolose perchè stiamo lavorando molto bene. Abbiamo avuto la mentalità giusta per vincere e ci siamo meritati i tre punti".

A Dazn: "VAR determinante, sarebbe stato un peccato trovarci sotto nel risultato per quello che stavamo facendo. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo creato veramente tanto. Dobbiamo avere lo stesso spirito in Coppa Italia. Oggi in tante occasioni è mancato l'ultimo passaggio che ci avrebbe garantito più gol. Chiesa poteva far meglio in qualche situazione ma è cresciuto tantissimo anche nella sua presenza all'interno della squadra. Abbiamo bisogno di Pezzella"