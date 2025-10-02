Vallesi: “La Fiorentina manca di qualità a centrocampo. Gudmundsson ad oggi è un giocatore normale”

Il noto cantautore Paolo Vallesi ha analizzato il momento in casa Fiorentina soffermandosi anche su alcuni giocatori.

Paolo Vallesi, cantante e tifoso viola , ha parlato a Radio Sportiva , esprimendo il proprio parere sul difficile avvio del campionato della Fiorentina.

Queste le sue parole: “C’è amarezza dopo un’altra partita come quella contro il Pisa. Il mercato è stato all’altezza . Hai confermato i giocatori più importanti come Kean e Gudmundsson e riscattato Fagioli. Pioli è un allenatore di qualità e legato molto a Firenze. Le sta provando tutte , cambiando moduli e giocatori. E’ l’allenatore migliore che la Fiorentina posa avere e credo che riporterà la squadra dove deve stare. L’allenatore quest’anno ha tante opzioni , mentre l’anno scorso la rosa non era così ampia.Non riesco a trovare delle colpe da dare, anche se il rendimento del centrocampo non è esaltante. La Fiorentina adesso è fuori dai pianti alti della classifica, a inizio anno ci si aspettava di puntare alla Champions, invece questo inizio di stagione ci ha fatto capire che sarà un campionato diverso e difficile. Gudmundsson è un giocatore strano, quando è in forma sembra che faccia un altro sport, non so perchè ha iniziato così. A inizio stagione aveva detto che questo sarebbe stato il suo anno ma ad oggi non ha dimostrato il suo valore. Speriamo che da oggi faccia vedere di essere il numero 10 che la Fiorentina stava aspettando”.