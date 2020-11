Valcareggi: “Sarebbe offensivo offrire un contratto di soli sei mesi a Prandelli. Fossi lui rifiuterei”

Il noto procuratore Furio Valcareggi, ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“Prandelli? Se fossi in lui non accetterei mai di impegnarmi soltanto per uno scorcio di stagione, soli sei mesi, visto il glorioso passato in viola. Sarebbe ai limiti dell’offensivo, per uno che ha fatto benissimo anche in Nazionale”.

