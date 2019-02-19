Un gruppo di ragazzi viola canta all'Autogrill: "Pioli pagaci il panino" e Stefano va alla cassa

Curioso siparietto all'interno dell'Autogrill in prossimità di Altedo, sull'autostrada fra Ferrara e Bologna: domenica pomeriggio, dopo la partita vittoriosa della Fiorentina contro la Spal, un gruppo...

Curioso siparietto all'interno dell'Autogrill in prossimità di Altedo, sull'autostrada fra Ferrara e Bologna: domenica pomeriggio, dopo la partita vittoriosa della Fiorentina contro la Spal, un gruppo di tifosi viola stava ordinando panini e bibite quando è entrato l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. Subito sono partiti i cori, che sono terminati con uno scherzoso 'Pioli, pagaci un panino'. E il tecnico viola si è diretto verso la cassa fra gli applausi.

La Nazione