Labaro Viola

Un gruppo di ragazzi viola canta all'Autogrill: "Pioli pagaci il panino" e Stefano va alla cassa

Curioso siparietto all'interno dell'Autogrill in prossimità di Altedo, sull'autostrada fra Ferrara e Bologna: domenica pomeriggio, dopo la partita vittoriosa della Fiorentina contro la Spal, un gruppo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2019 18:40
Un gruppo di ragazzi viola canta all'Autogrill: "Pioli pagaci il panino" e Stefano va alla cassa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Pioli
Condividi

Curioso siparietto all'interno dell'Autogrill in prossimità di Altedo, sull'autostrada fra Ferrara e Bologna: domenica pomeriggio, dopo la partita vittoriosa della Fiorentina contro la Spal, un gruppo di tifosi viola stava ordinando panini e bibite quando è entrato l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. Subito sono partiti i cori, che sono terminati con uno scherzoso 'Pioli,  pagaci un panino'. E il tecnico viola si è diretto verso la cassa fra gli applausi.

La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok