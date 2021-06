Tuttosport, Milenkovic non convinto da Gattuso, c’è la Juve: servono 10-15 milioni per la cessione

L’interesse della Juventus verso i viola non si limita al solo Vlahovic: sul taccuino di Cherubini compare anche il nome di Nikola Milenkovic, 23 anni, serbo e con un passato al Partizan come Vlahovic. Cambia il ruolo perché di mestiere fa il difensore centrale, e soprattutto, ha un contratto in scadenza nel 2022. E cambia anche l’atteggiamento della dirigenza della Fiorentina: piuttosto di perderlo a parametro zero la prossima estate è disposta anche a lasciarlo partite, come ha spiegato il dg Barone. Sembra che il nuovo tecnico della Fiorentina non sia riuscito a convincere il serbo a restare e a rinnovare. Milenkovic è così finito sul mercato: ci vogliono circa 10-15 milioni per accaparrarselo e per la Juventus potrebbe essere l’uomo giusto nel caso in cui dovesse sostituire Demiral. Lo scrive Tuttosport.

