Tuttosport oggi in edicola fa i nomi possibili in entrata ed in uscita della Fiorentina, in vista del prossimo mercato di gennaio. In fatto di cessioni si cercheranno di sistemare Thereau, Dabo, Eysseric, Rasmussen, Gilberto e Maxi Olivera; in quanto agli acquisti si tenterà di prendere una prima punta tra Cutrone, Petagna e Zaza, mentre a centrocampo piace Praet, ma anche la fisicità di Fofana e di Duncan.