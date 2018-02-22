Tendi: "Alla Fiorentina manca un leader difensivo, ma questa squadra in futuro farà bene"

Alessio Tendi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ci vuole del tempo per amalgamare i giovani, ma a me questa Fiorentina piace. Contro Juventus ed Atalanta la squadra ha fatto due ottime parti...

Alessio Tendi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Ci vuole del tempo per amalgamare i giovani, ma a me questa Fiorentina piace. Contro Juventus ed Atalanta la squadra ha fatto due ottime partite, secondo me poteva anche vincere entrambe le gare".

Prosegue su Simeone: "Simeone solo? Sì, Pioli sta valutando un po’ tutti ma in realtà secondo me a questa squadra manca un vero leader difensivo, un giocatore che prenda in mano la squadra nei momenti di difficoltà".

E sulle prospettive future:" Io sono convinto che nei prossimi anni questa squadra farà bene: nelle ultime due gare ho visto un netto miglioramento".

E conclude con un pensiero personale: "Leader? Quando parlo di questo mi vengono in mente profili come quello di Passarella: con gente così in difesa non sarebbero stati presi certi gol".