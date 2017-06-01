Stefano Pioli in sede per risolvere il contratto con l'Inter. Dopodiché le firme con la Fiorentina"
Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, l'ex allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, si recherà questo pomeriggio nella sede di Milano del club nerazzurro, per discutere la risoluzione del contrat...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2017 13:48
Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com, l'ex allenatore dell'Inter, Stefano Pioli, si recherà questo pomeriggio nella sede di Milano del club nerazzurro, per discutere la risoluzione del contratto. L'accordo dovrebbe trovarsi sulla base di 500mila euro di conguaglio e lo scioglimento del vincolo contrattuale che lo legherebbe all'Inter anche nella prossima stagione. Può dunque essere un punto di svolta per la Fiorentina, pronta a far firmare un nuovo accordo al tecnico parmense.