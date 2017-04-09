Stage Italia: Ventura chiama Chiesa! Fino al 12 aprile sarà valutato a Coverciano. La lista completa degli altri convocati...

Tutto pronto per il terzo stage di questa stagione dell’Italia sperimentale di Gian Piero Ventura: tra martedì e mercoledì, a Coverciano, arriveranno alcuni dei giocatori che il commissario tecnico az...

Tutto pronto per il terzo stage di questa stagione dell’Italia sperimentale di Gian Piero Ventura: tra martedì e mercoledì, a Coverciano, arriveranno alcuni dei giocatori che il commissario tecnico azzurro dovrà valutare in ottica del Mondiale del prossimo anno. Non ci sarà ovviamente nessun giocatore della Juventus, impegnata in Champions League, ma ci saranno comunque importanti novità. Una di queste riguarderà la convocazione del giovane attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, che così conta di ripercorrere le orme del padre Enrico, ex attaccante azzurro ai Mondiali del 1998, a distanza di 20 anni.

Il ct della nazionale, Gian Piero Ventura, ha convocato 23 calciatori per lo stage che si terrà dal 10 al 12 aprile. Tante novità, questa la lista completa: Portieri: Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese); Difensori: Claude Adjapong (Sassuolo), Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Federico Ceccherini (Crotone), Cristian Dell’Orco (Sassuolo), Dos Santos Palmieri Emerson (Roma), Gian Marco Ferrari (Crotone), Rolando Mandragora (Juventus), Filippo Romagna (Brescia); Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Stephan El Shaarawy (Roma), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).