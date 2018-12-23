Squalificati, in sei saltano la diciottesima di Serie A. Nessun viola, il Parma perde il capitano..
Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo in merito al 17' turno appena disputato in Serie A.Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante d...
Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo in merito al 17' turno appena disputato in Serie A.
Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PALOMINO Josè Luis (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TOLOI Rafael (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
BEHRAMI Valon (Udinese)
KURTIC Jasmin (Spal)
OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)
REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
Romagnoli Alessio (Milan)
Fonte: Calciomercato.com