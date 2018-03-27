Spalletti "snobba" la Panchina d'Oro per complimentarsi con Pioli: “Bravo in una fase devastante”

Come riporta il Qs-La Nazione, dirante la cerimonia della Panchina d’Oro consegnata ieri ad Allegri a Coverciano, Luciano Spalletti ha detto: «La tragedia di Astori? Pioli ha direzionato quanto accad...

Come riporta il Qs-La Nazione, dirante la cerimonia della Panchina d’Oro consegnata ieri ad Allegri a Coverciano, Luciano Spalletti ha detto: «La tragedia di Astori? Pioli ha direzionato quanto accaduto nella maniera giusta. E’ stato davvero molto bravo a gestire una situazione potenzialmente devastante. Sono nate cose naturali e spontanee da parte dei giocatori e questo ha rafforzato il mio pensiero nei confronti del lavoro di Pioli».