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Spalletti "snobba" la Panchina d'Oro per complimentarsi con Pioli: “Bravo in una fase devastante”

Come riporta il Qs-La Nazione, dirante la cerimonia della Panchina d’Oro consegnata ieri ad Allegri a Coverciano,  Luciano Spalletti ha detto: «La tragedia di Astori? Pioli ha direzionato quanto accad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2018 10:10
Spalletti "snobba" la Panchina d'Oro per complimentarsi con Pioli: “Bravo in una fase devastante” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
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Come riporta il Qs-La Nazione, dirante la cerimonia della Panchina d’Oro consegnata ieri ad Allegri a Coverciano,  Luciano Spalletti ha detto: «La tragedia di Astori? Pioli ha direzionato quanto accaduto nella maniera giusta. E’ stato davvero molto bravo a gestire una situazione potenzialmente devastante. Sono nate cose naturali e spontanee da parte dei giocatori e questo ha rafforzato il mio pensiero nei confronti del lavoro di Pioli». 

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