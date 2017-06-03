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Spalletti-Inter, ci siamo! Incontro risolutivo a Firenze, a breve la fumata bianca...

Sta per chiudersi la telenovela legata al futuro dell'ex allenatore della Roma Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Premium Sport infatti, il tecnico di Certaldo avrebbe incontrato nella giornata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 18:21
Spalletti-Inter, ci siamo! Incontro risolutivo a Firenze, a breve la fumata bianca... -
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Sta per chiudersi la telenovela legata al futuro dell'ex allenatore della Roma Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Premium Sport infatti, il tecnico di Certaldo avrebbe incontrato nella giornata di oggi, i massimi esponenti dell'Inter a Firenze. L'incontro sarebbe andato a buon fine, con Spalletti pronto a mettere tutto nero su bianco, questi i dettagli dell'accordo: un biennale da 4 milioni di Euro più bonus con opzione per il terzo anno. La fumata bianca è dietro l'angolo, si attende l'ufficialità della dirigenza Suning...

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