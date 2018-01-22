“Società ha smontato la squadra. Come si può dire che la squadra non è migliorabile? Basta!”

Su La Repubblica troviamo un lungo articolo di Benedetto Ferrara che commenta la sconfitta contro la Sampdoria. Questa è una parte: “Una giornata sbagliata per tutti, dal tecnico in giù, senza dimenti...

Su La Repubblica troviamo un lungo articolo di Benedetto Ferrara che commenta la sconfitta contro la Sampdoria. Questa è una parte: “Una giornata sbagliata per tutti, dal tecnico in giù, senza dimenticare la dirigenza: Cognigni, Corvino e Freitas, il trio che ha smontato una squadra di buon livello per rimontarne una decisamente insipida. Non è carino infierire troppo dopo una sconfitta lampante, anche morale. Certo Torreira, Praet e Ramirez hanno fatto a fette una centrocampo senza arte né parte, con il mistero Eysseric a ballare nel vuoto e un Benassi che si è perso chissà dove. (...) ma ciò che forse fa più male è sentir dire che al mercato di gennaio è quasi impossibile migliorare una squadra come la Fiorentina. Una presa di giro, o forse solo una battuta. Ecco, diciamo che il buon tifoso che ci crede è disposto a credere a molto in nome della sua fede, ma non a tutto. Esiste un limite. O dovrebbe esistere, perlomeno”.