Dopo il duello in campo, ecco anche quello nelle stanze del calciomercato: è ancora Napoli-Fiorentina. Stavolta non si gioca per i tre punti, ma per accaparrarsi Sofyan Amrabat dell’Hellas Verona. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il club azzurro ha un accordo con l’Hellas Verona, ma non ha ancora convinto il centrocampista classe ’96 e non ha nessun incontro fissato col suo entourage. Si inserisce dunque la Fiorentina, che domani parlerà con la società scaligera dopo aver fatto breccia nel giocatore, convinto dal progetto. Sarà una sfida a due, ma occhio anche all’Inter.