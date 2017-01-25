Sky, nuova offerta cinese per Kalinic. Il giocatore..

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe un'altra offerta fatta dai cinesi per il numero 9 della Fiorentina Kalinic. Come andrà a finire stavolta?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, un club cinese si sarebbe nuovamente fatto avanti per acquistare Nikola Kalinic. L'attaccante però non vuole lasciare la Fiorentina e sarebbe pronto a rifiutare nuovamente un'altra cifra da capogiro. Ricordiamo infatti che il numero 9 gigliato, nemmeno una settimana fa, ha rifiutato dal Tianjin Quanjian, squadra per altro allenata dall'ex campione del mondo Cannavaro, una somma pari a 12 milioni annui, facendo innamorare tifosi su tifosi. In quell'occasione la Fiorentina fu costretta a rifiutare 38 milioni di euro. Ma se la nuova offerta dei cinesi implicasse l'intero pagamento della clausola (che ricordiamo essere di 50 milioni di euro), riuscirà il club viola a rifiutare nuovamente?