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Sky, nuova offerta cinese per Kalinic. Il giocatore..

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe un'altra offerta fatta dai cinesi per il numero 9 della Fiorentina Kalinic. Come andrà a finire stavolta?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2017 00:50
Sky, nuova offerta cinese per Kalinic. Il giocatore.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, un club cinese si sarebbe nuovamente fatto avanti per acquistare Nikola Kalinic. L'attaccante però non vuole lasciare la Fiorentina e sarebbe pronto a rifiutare nuovamente un'altra cifra da capogiro. Ricordiamo infatti che il numero 9 gigliato, nemmeno una settimana fa, ha rifiutato dal Tianjin Quanjian, squadra per altro allenata dall'ex campione del mondo Cannavaro, una somma pari a 12 milioni annui, facendo innamorare tifosi su tifosi. In quell'occasione la Fiorentina fu costretta a rifiutare 38 milioni di euro. Ma se la nuova offerta dei cinesi implicasse l'intero pagamento della clausola (che ricordiamo essere di 50 milioni di euro), riuscirà il club viola a rifiutare nuovamente?

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