Il Secolo XIX: La Fiorentina vuole Maggiore dello Spezia, quanto costa...

Il centrocampista classe '98 piace anche a Sassuolo e Sampdoria

Stando a quanto si legge sulle pagine del Secolo XIX pare che la Fiorentina stia seguendo con attenzione le prestazioni di Giulio Maggiore, giovane centrocampista attualmente allo Spezia. Tuttavia non ci sarebbero solo i viola sulle tracce del ragazzo classe '98, poiché anche Sassuolo e Sampdoria hanno preso contatti con la formazione ligure. Stando alle indiscrezioni il prezzo del cartellino di Maggiore si aggira attorno ai 4 milioni di euro.