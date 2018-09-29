Sconcerti: "La Fiorentina è meno forte di quello che appare"

Mario Sconcerti, attraverso il portale calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra i tanti temi toccati, c'è anche la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sassuolo il peggior avversario c...

Mario Sconcerti, attraverso il portale calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Fra i tanti temi toccati, c'è anche la Fiorentina. Queste le sue parole: "Sassuolo il peggior avversario che potesse capitare a Gattuso? Il Sassuolo è una buona squadra. Considero De Zerbi, fin dai tempi di Foggia e Palermo, un ottimo allenatore".

Conclude con una riflessione più ampia. "Ma credo che Sassuolo, come Fiorentina e Spal, siano meno forti di quello che appaiono".