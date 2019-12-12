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Ribery, oggi test decisivo per capire se rientra contro l'Inter. Spunta un retroscena...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi ci sarà il test decisivo per capire se Ribery potrà esserci nella sfida di domenica contro l'Inter. Oggi farà la prova insieme al gruppo, filtra ottimismo. Il fr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 10:53
Ribery, oggi test decisivo per capire se rientra contro l'Inter. Spunta un retroscena... - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Nazione oggi ci sarà il test decisivo per capire se Ribery potrà esserci nella sfida di domenica contro l'Inter. Oggi farà la prova insieme al gruppo, filtra ottimismo. Il francese ha lavorato molto per tornar disponibile il prima possibile. Poi il quotidiano ha svelato un retroscena, se l'infortunio alla caviglia fosse stato più grave Ribery avrebbe chiesto ai viola di poter volare in Germania per chiedere un consulto a Giovanni Bianchi, suo fisioterapista di fiducia. I due si erano sentiti la notte del primo dicembre ma per fortuna non sono stati riscontrati gravi danni e quindi non ce n'è stato bisogno.

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