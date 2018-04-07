Quanto vale Chiesa? Il CIES fissa un prezzo, ed è cinque volte più alto del 2017...

Da giugno 2017 il valore di Chiesa è cresciuto. Lo ufficializza il CIES, che nel 2017 proponeva un valore di 9,5 milioni di euro. Il grafico da quel momento – evidenzia La Nazione – segnala un’impenna...

Da giugno 2017 il valore di Chiesa è cresciuto. Lo ufficializza il CIES, che nel 2017 proponeva un valore di 9,5 milioni di euro. Il grafico da quel momento – evidenzia La Nazione – segnala un’impennata pazzesca. La seconda parte del 2017 di FC25 è stata pazzesca: superata rapidamente quota 30, poi 40 e infine anche 50. A gennaio 2018 il punto più alto: 65,1 milioni, sette volte tanto quello di giugno. Da quel momento – vale a dire negli ultimi tre mesi – Chiesa ha avuto una flessione (2 gol da dicembre) e oggi il CIES dice che vale 52 milioni, comunque cinque volte tanto in confronto all’inizio della stagione.