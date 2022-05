Play off Conference, la Fiorentina giocherà il 18 ed il 25 agosto. Saranno 32 le squadre finaliste

La Fiorentina disputerà il play off delle “piazzate” per l’accesso alla fase finale della Conference League. Le 32 squadre finaliste, che verranno suddivise in 8 gironi come accade nelle altre due manifestazioni continentali, hanno provenienze diverse: 10 eliminate dal play off di Europa League e 22 vincitrici del play off di Conference League, di cui 5 dal percorso “campioni” e 17 dal percorso “piazzate” (quello che affronterà la Fiorentina i prossimi 18 e 25 agosto). Le prime arrivate degli 8 gruppi di qualificazione accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde arrivate disputano uno spareggio contro le otto terze dei gruppi di Europa League.

La strada per la finale di questa si compone, quindi, di almeno 15 gare, che potrebbero diventare 17 nel caso in cui si rendesse necessario lo “spareggio” per accedere agli ottavi di finale. La squadra che vince la finale di Conference League acquisisce il diritto di disputare la successiva Europa League. Chiudiamo ricordando che il sorteggio del primo turno di qualificazione alla fase finale di Conference League è in programma il 14 giugno e le gare di andata e ritorno si disputeranno il 7 ed il 14 luglio. Lo scrive La Nazione.

