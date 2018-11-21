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Più di mille tifosi viola a Bologna per sostenere la Fiorentina. E contro la Juventus...

Come racconta La Nazione, la trasferta vicina e soprattutto l’orario alle 15 di pomeriggio, il popolo viola si prepara un esodo stile vecchi tempi. I biglietti prenotati dai tifosi della Fiorentina pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 15:11
Più di mille tifosi viola a Bologna per sostenere la Fiorentina. E contro la Juventus... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
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Come racconta La Nazione, la trasferta vicina e soprattutto l’orario alle 15 di pomeriggio, il popolo viola si prepara un esodo stile vecchi tempi. I biglietti prenotati dai tifosi della Fiorentina per la sfida al ’Dall’Ara’, superano già quota mille. A Bologna, la formazione di Stefano Pioli inseguirà la prima vittoria esterna stagionale. E si punta alla bolgia, invece, per la gara contro la Juventus: obiettivo superare le 36.000 unità.

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