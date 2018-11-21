Più di mille tifosi viola a Bologna per sostenere la Fiorentina. E contro la Juventus...
Come racconta La Nazione, la trasferta vicina e soprattutto l’orario alle 15 di pomeriggio, il popolo viola si prepara un esodo stile vecchi tempi. I biglietti prenotati dai tifosi della Fiorentina pe...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 15:11
Come racconta La Nazione, la trasferta vicina e soprattutto l’orario alle 15 di pomeriggio, il popolo viola si prepara un esodo stile vecchi tempi. I biglietti prenotati dai tifosi della Fiorentina per la sfida al ’Dall’Ara’, superano già quota mille. A Bologna, la formazione di Stefano Pioli inseguirà la prima vittoria esterna stagionale. E si punta alla bolgia, invece, per la gara contro la Juventus: obiettivo superare le 36.000 unità.