"Pioli resta solo in caso di Coppa Italia o Europa. Semplici non è pronto per la Fiorentina"

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:"Pioli rimane se riesce a vincere la Coppa Italia o ad andare in Europa League. La Fiorentina si rende peri...

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole:

"Pioli rimane se riesce a vincere la Coppa Italia o ad andare in Europa League. La Fiorentina si rende pericolosa anche con i cross, molto spesso dai cross degli esterni ma Biraghi invece fa dei cross omeopatici.

Semplici ha dato la sua impronta alla Spal, deve giocare sulla debolezza dell'avversario. E' un grande studioso dell'avversario e escogita sempre un modo per bloccarlo. Anche se lo reputo ancora troppo verde, acerbo. Non è maturo per fare il grande salto e allenare la Fiorentina".