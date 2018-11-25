Pioli: "Non perdiamo da cinque partite. Oggi giocato bene. Se arriviamo ottavi alla fine..."

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport a fine partita, queste le sue parole:"Oggi abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Siamo in crescita per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo messo...

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport a fine partita, queste le sue parole:

"Oggi abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Siamo in crescita per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo messo in campo. Sappiamo che dobbiamo migliorare nelle occasioni da gol, ma abbiamo giocato a calcio e anche bene, il campionato italiano è altamente competitivo, è vero che sono sei partite che non vinciamo ma è anche vero che sono cinque partite che non perdiamo, la squadra c'è.

Dobbiamo insistere, ho ragazzi giovani e li ho visti un po' depressi negli spogliatoi, ma non deve essere così, il non vincere crea qualche ansia in più, vincere ti fa crescere.

Oggi abbiamo avuto la sensazione che la squadra tenesse bene il campo, e siamo riusciti a mettere sotto la nostra pressione l'avversario come non mai. Questi sono ragazzi giovani e vanno in ogni campo con la voglia di vincere.

I tifosi ci sostengono sempre, vogliamo provare a migliorare quanto fatto l'anno scorso. Il percorso è lungo, ma vedo molte più cose positive che negative. I conti si fanno alla fine, anche l'anno scorso non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità. E’ normale che se alla fine saremo ottavi o noni in classifica il bilancio sarà negativo…”