Pioli: "Mi aspettavo di più dalla squadra e mi aspetto dalla società che completi la squadra"

Oggi abbiamo fatto tanti errori, Benassi non è un esterno ma può giocare anche in quella posizione" così Stefano Pioli

Dopo l'amichevole contro il Parma ha parlato Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Abbiamo fatto molti errori, perdendo palle che potrebbero essere pericolose in gare ufficiali. Insomma, mi aspettavo di più e per questo bisogna continuare a lavorare duramente, soprattutto nei tempi di gioco e nel possesso palla, con meno retropassaggi.

E’ ovvio che abbiano bisogno di tempo per ambientarsi e assimilare i nostri schemi, ma la squadra ha una buona mentalità e buon spirito. Ora testa al campionato, che inizierà domenica.

Mi aspetto che la squadra venga completata presto. Benassi? E’ un centrocampista completo e dinamico, non è un esterno da uno contro uno, ma ha fatto buoni movimenti dentro il campo. Il modulo sarà questo? Non parliamo di ruoli e moduli, per domenica prossima cercherò di scegliere gli uomini migliori che ho a disposizione”.