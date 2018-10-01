Labaro Viola

Pioli: "L'idea della proprietà è quella di arrivare in Champions nel giro di 2-3 anni. Il progetto..."

Stefano Pioli ha appena parlato a Rai Radio 1: "Fiorentina da Champions? E' troppo presto. Abbiamo qualità, ma penso che le prime sei dell'anno scorso siano ancora più forti e superiori a noi. Un prog...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 10:08
Pioli: "L'idea della proprietà è quella di arrivare in Champions nel giro di 2-3 anni. Il progetto..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Rassegna Stampa
Pioli
Condividi

Stefano Pioli ha appena parlato a Rai Radio 1: "Fiorentina da Champions? E' troppo presto. Abbiamo qualità, ma penso che le prime sei dell'anno scorso siano ancora più forti e superiori a noi. Un progetto per entrare in Champions nel futuro? L'idea c'è ed è questa. Ci siamo cambiati interamente e l'obiettivo è quello di costruire una squadra che possa competere ad alti livelli come la Viola degli anni di Prandelli, Montella o di Sousa. Non sarà facile visti gli avversari, ma l'idea della proprietà è quella di arrivare a competere nel giro di 2-3 anni nei posti di vertice".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok