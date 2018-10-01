Pioli: "L'idea della proprietà è quella di arrivare in Champions nel giro di 2-3 anni. Il progetto..."

Stefano Pioli ha appena parlato a Rai Radio 1: "Fiorentina da Champions? E' troppo presto. Abbiamo qualità, ma penso che le prime sei dell'anno scorso siano ancora più forti e superiori a noi. Un prog...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 10:08

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli

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