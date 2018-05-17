Pioli firmerà presto fino al 2020. Nel mirino la longevità di Prandelli... o Ferguson

Giunge al termine la prima stagione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, ma la sua storia in viola è soltanto all’inizio. Così riporta il Corriere Fiorentino. Per lui è già pronto il prol...

Giunge al termine la prima stagione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, ma la sua storia in viola è soltanto all’inizio. Così riporta il Corriere Fiorentino. Per lui è già pronto il prolungamento di contratto fino al 2020: i presupposti per un lungo ciclo sembrano esserci tutti. «Mi piacerebbe molto restare qui a lungo — ha detto ieri Pioli ai microfoni di Mediaset Premium — alla Fiorentina ci sono tutte le condizioni giuste per lavorare bene».