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Pioli firmerà presto fino al 2020. Nel mirino la longevità di Prandelli... o Ferguson

Giunge al termine la prima stagione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, ma la sua storia in viola è soltanto all’inizio. Così riporta il Corriere Fiorentino. Per lui è già pronto il prol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 10:24
Pioli firmerà presto fino al 2020. Nel mirino la longevità di Prandelli... o Ferguson - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Giunge al termine la prima stagione di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, ma la sua storia in viola è soltanto all’inizio. Così riporta il Corriere Fiorentino. Per lui è già pronto il prolungamento di contratto fino al 2020: i presupposti per un lungo ciclo sembrano esserci tutti. «Mi piacerebbe molto restare qui a lungo — ha detto ieri Pioli ai microfoni di Mediaset Premium — alla Fiorentina ci sono tutte le condizioni giuste per lavorare bene».

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