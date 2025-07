Pioli arriverà a Firenze tra domani e sabato. La conferenza stampa di presentazione prossima settimana

Il secondo capitolo dell’era Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina sta per iniziare. L’allenatore Viola è atteso in città nella giornata di domani o sabato per proiettarsi subito sull’inizio del ritiro pre stagione che comincerà lunedì prossimo. Pioli verrà presentato alla stampa con la classica conferenza che è in programma per la prossima settimana. Nel frattempo nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità di Edin Dzeko, primo acquisto della sessione estiva del calciomercato viola e attaccante voluto proprio da Stefano Pioli.