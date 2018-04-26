Pezzella: “Col Napoli servirà una prestazione di qualità. Europa League non dobbiamo mollare”

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Per me è stato un onore indossare la fascia di capitano che fu di Astori. Stiamo preparando la partita con il Napoli come abbiamo sempre fatto...

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Per me è stato un onore indossare la fascia di capitano che fu di Astori. Stiamo preparando la partita con il Napoli come abbiamo sempre fatto: con la voglia di vincere e di fare una buona prestazione. Napoli? Una grande squadra, Insigne e Mertens sono dei grandissimi giocatori e così come la Juventus sono una grande compagine. Dobbiamo dare il massimo sforzo. Scudetto? Non lo so, hanno un punto di differenza ma noi pensiamo ad i nostri obiettivi. Non so se siamo più forti delle concorrenti per l’Europa League, ma abbiamo la forza per centrare questo sguardo. Siamo pronti a dare l’anima. Per noi è importante giocare di squadra: quando non lo abbiamo fatto, siamo calati.”