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Pezzella: “Col Napoli servirà una prestazione di qualità. Europa League non dobbiamo mollare”

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Per me è stato un onore indossare la fascia di capitano che fu di Astori. Stiamo preparando la partita con il Napoli come abbiamo sempre fatto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2018 14:37
Pezzella: “Col Napoli servirà una prestazione di qualità. Europa League non dobbiamo mollare” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “Per me è stato un onore indossare la fascia di capitano che fu di Astori. Stiamo preparando la partita con il Napoli come abbiamo sempre fatto: con la voglia di vincere e di fare una buona prestazione. Napoli? Una grande squadra,  Insigne e Mertens sono dei grandissimi giocatori e così come la Juventus sono una grande compagine. Dobbiamo dare il massimo sforzo. Scudetto? Non lo so, hanno un punto di differenza ma noi pensiamo ad i nostri obiettivi. Non so se siamo più forti delle concorrenti per l’Europa League, ma abbiamo la forza per centrare questo sguardo. Siamo pronti a dare l’anima. Per noi è importante giocare di squadra: quando non lo abbiamo fatto, siamo calati.”

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