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Per confermare la squadra di quest'anno servono 40 milioni. I costi di Pjaca, Mirallas, Edimilson...

Il Corriere dello Sport analizza la situazione riguardante i giocatori in prestito con diritto di riscatto attualmente alla Fiorentina. Confermare Edimilson Fernandes costerebbe 10 milioni, Kevin Mira...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 10:06
Per confermare la squadra di quest'anno servono 40 milioni. I costi di Pjaca, Mirallas, Edimilson... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Il Corriere dello Sport analizza la situazione riguardante i giocatori in prestito con diritto di riscatto attualmente alla Fiorentina. Confermare Edimilson Fernandes costerebbe 10 milioni, Kevin Mirallas invece 8 milioni. A questi 18 milioni si dovrebbero aggiungere i 20 per Marko Pjaca, per un totale di quasi 40 milioni. Toccherà ai dirigenti viola decidere se finanziare queste eventuali scelte di mercato, consapevoli del buon bilancio in attivo attuale e di alcuni giocatori che potrebbero portare altri soldi nella casse. Sui contratti di RebicHagi e Valencic, infatti, è stata inserita una clausola che garantisce il 50% del valore dell’operazione alla Fiorentina stessa. Ricordiamo che Rebic, dopo essere stato vicino alla cessione per tutta l'estate, è ancora all’Eintracht.

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