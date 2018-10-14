Per confermare la squadra di quest'anno servono 40 milioni. I costi di Pjaca, Mirallas, Edimilson...

Il Corriere dello Sport analizza la situazione riguardante i giocatori in prestito con diritto di riscatto attualmente alla Fiorentina. Confermare Edimilson Fernandes costerebbe 10 milioni, Kevin Mira...

Il Corriere dello Sport analizza la situazione riguardante i giocatori in prestito con diritto di riscatto attualmente alla Fiorentina. Confermare Edimilson Fernandes costerebbe 10 milioni, Kevin Mirallas invece 8 milioni. A questi 18 milioni si dovrebbero aggiungere i 20 per Marko Pjaca, per un totale di quasi 40 milioni. Toccherà ai dirigenti viola decidere se finanziare queste eventuali scelte di mercato, consapevoli del buon bilancio in attivo attuale e di alcuni giocatori che potrebbero portare altri soldi nella casse. Sui contratti di Rebic, Hagi e Valencic, infatti, è stata inserita una clausola che garantisce il 50% del valore dell’operazione alla Fiorentina stessa. Ricordiamo che Rebic, dopo essere stato vicino alla cessione per tutta l'estate, è ancora all’Eintracht.