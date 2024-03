Pedullà: “Ciao Joe, ricordo il litigio per la storia di Pif. Ora vorrei che me ne dicessi di tutti i colori”

Il giornalista Alfredo Pedullà ricorda il direttore generale Joe Barone, scomparso oggi dopo aver lottato tra la vita e la morte, all’età di 57 anni. Le sue parole:

“Ciao Joe, ci siamo visti 20 giorni fa al Viola Park, ero lì per intervistare Italiano. Mi hai chiesto “tu di dove sei originario?”. Eri nel tuo ufficio, c’era un cornetto su un vassoio e una tazzina di caffè: avevi ospiti, scherzavi e ridevi. Arriviamo dal profondo Sud, siamo sanguigni, sinceri, con i nostri difetti ma sanguigni e sinceri. Tu ora non ci sei più, per chi ti ha voluto bene e apprezzato ci sarai sempre. Ricordo quando litigammo per la storia di Pif, me ne dicesti di tutti colori, chiarimmo subito. Vorrei tanto che me ne dicessi di tutti i colori ora… Penso a Rocco, alla tua famiglia, a Daniele, ad Alessandro, a chi ti ha voluto e ti vorrà sempre bene. Ciao Joe, riposa in pace: avrai rispetto eterno”.

Ciao Joe, ci siamo visti 20 giorni fa al Viola Park, ero lì per intervistare Italiano. Mi hai chiesto “tu di dove sei originario?”. Eri nel tuo ufficio, c’era un cornetto su un vassoio e una tazzina di caffè: avevi ospiti, scherzavi e ridevi. Arriviamo dal profondo Sud, siamo… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) March 19, 2024

DRAMMA FIORENTINA, È MORTO JOE BARONE. IL DIRIGENTE VIOLA PURTROPPO NON CE L’HA FATTA