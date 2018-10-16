Nutrizionista Fiorentina: "Grazie va alla società che ha permesso la nascita della mensa in Fiorentina"

E' andato in scena oggi a Coverciano il primo seminario sulla Nutrizione organizzato dalla FIGC. Tra i relatori anche il nutrizionista della Fiorentina, Cristian Petri che ha detto: "Il lavoro che sti...

E' andato in scena oggi a Coverciano il primo seminario sulla Nutrizione organizzato dalla FIGC. Tra i relatori anche il nutrizionista della Fiorentina, Cristian Petri che ha detto: "Il lavoro che stiamo facendo è molto importante. Il nostro obiettivo è quello di avere una sinergia tra club e nazionali. A Firenze è molto importate l'aspetto sanitario. Il grazie va anche alla società che ha permesso la nascita della mensa all'interno di Fiorentina".