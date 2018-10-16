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Nutrizionista Fiorentina: "Grazie va alla società che ha permesso la nascita della mensa in Fiorentina"

E' andato in scena oggi a Coverciano il primo seminario sulla Nutrizione organizzato dalla FIGC. Tra i relatori anche il nutrizionista della Fiorentina, Cristian Petri che ha detto: "Il lavoro che sti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 17:32
Nutrizionista Fiorentina: "Grazie va alla società che ha permesso la nascita della mensa in Fiorentina" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, tifosi viola
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E' andato in scena oggi a Coverciano il primo seminario sulla Nutrizione organizzato dalla FIGC. Tra i relatori anche il nutrizionista della FiorentinaCristian Petri che ha detto: "Il lavoro che stiamo facendo è molto importante. Il nostro obiettivo è quello di avere una sinergia tra club e nazionali. A Firenze è molto importate l'aspetto sanitario. Il grazie va anche alla società che ha permesso la nascita della mensa all'interno di Fiorentina".

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