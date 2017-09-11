Nucera (Sky Sport): "La Fiorentina può ripetere il Campionato dell'Atalanta dell'anno scorso"

Il giornalista/telecronista di Sky ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il giornalista Antonio Nucera, che ieri ha raccontato Verona-Fiorentina per Sky, ha dichiarato:

"La strada è quella giusta, ma siamo solo all’inizio di un lungo cammino. La rosa ha grandi motivazioni e ieri l’impatto a livello fisico della squadra è stato di alto livello. Per capire dove potrà arrivare in campionato questa Fiorentina è necessario però prima affrontare tutte le 5-6 squadre più forti, ma questa squadra può realizzare un percorso simile a quello fatto dall’Atalanta nella stagione appena passata".