Nazione: “Taekwondo Kean! Gudmundsson si vendica ma che fatica per la Fiorentina”

Soffre e vince la Fiorentina di Palladino

Soffre e vince, la Fiorentina di Raffaele Palladino adesso è questa. Prendere o lasciare. L'andamento alla lunga non porta a grandi risultati ma se batti squadre in forma come Lazio e Genoa allora, possiamo anche passarci su. Ed è quello che fa Firenze nel vedere la partita contro la squadra di Patrick Vieira, iniziata bene ma che piano, piano ha lasciato spazio solo alla sofferenza.

Raffaele Palladino, squalificato, mette in campo la stessa formazione vista con la Lazio. L'unica novità si chiama Richardson. E la gara inizia con il botto. Prima la girata volante di Moise Kean su assist di Mandragora e dopo il più classico dei gol dell'ex targato Albert Gudmundsson. Fin qui tutto bene, poi prende campo il Genoa di Vieira e la Fiorentina scompare.

Il secondo tempo è completamente di sofferenza. Una brutta Fiorentina prova a tenersi a galla nonostante i continui attacchi del Genoa. De Gea si supera, nuovamente, su De Winter che però trova il gol del 2 a 1 su calcio d'angolo. Alla fine, il muro viola resiste e la Fiorentina vince. E per adesso, va bene così. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/tzimas-ha-rifiutato-la-fiorentina-ed-ha-scelto-il-brighton-nonostante-lofferta-viola-fosse-piu-alta/287368/