Nazione, la sliding door di Kouamé: da partente a centravanti 

La sliding door di Christian Kouame ha una data precisa: 30 agosto 2022. Dopo un’estate con la valigia in mano, il tweet della Fiorentina con allegata l’immagine dell’abbraccio con Rocco Commisso ha sancito la sua permanenza in viola. Riavvolgendo il nastro, la notizia sarebbe stata di per sé già importante. Nessuno poteva immaginare che venti giorni dopo saremmo stati qui a scrivere della titolarità dell’attaccante ivoriano. Ed anzi, all’alba della prima sosta stagionale (ha già risposto alla convocazione della Costa d’Avorio), l’impressione è che in breve tempo sia proprio diventato fondamentale per la Fiorentina.

La sua prospettiva viola si è ribaltata in un baleno. E pensare che le premesse erano completamente opposte. Dopo la conclusione dell’esperienza all’Anderlecht si è presentato a Firenze per il raduno convinto di lasciare il gruppo di lì a poco. Stesso pensiero avuto sul treno con direzione Moena. Italiano, l’estate precedente, non lo volle tenere in considerazione per formare il suo primo attacco fiorentino: perché avrebbe dovuto cambiare idea? La domanda (lecita) nella testa di Kouame era questa. I primi giorni in Val di Fassa sono serviti per conoscersi meglio e per gettare le basi di quel che è stato. Tutto bene? Insomma. Chi gli è vicino giurava che non aveva nessuna intenzione di rimanere a fare l’esterno e nemmeno la terza punta. Voleva una chance da titolare altrove.

Giorno dopo giorno qualcosa è cambiato. Sono arrivate le prime aperture a provare da ala, le parole di Italiano lo hanno convinto ed il gruppo lo ha ben accolto. Il presente parla chiaro. Sempre titolare nelle ultime quattro di campionato, ha sfruttato l’infortunio di Gonzalez per prendersi la fascia destra. Contro il Verona ha soppiantato Jovic e Cabral al centro dell’attacco. La sua duttilità lo aiuta. Il dinamismo anche. E questa oggi è davvero una sorpresa pensando al come era ripartita la sua avventura in viola. Lo scrive La Nazione.

