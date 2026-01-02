Nazione: “La Fiorentina sa davvero quando Kean rientrerà? Promessa una comunicazione dopo il rientro”

Resta però da capire se della comitiva farà di nuovo parte, già da oggi, Moise Kean. Il centravanti, che ha ottenuto alcuni giorni di permesso per questioni personali, non ha trascorso il Capodanno in Italia ma, salvo sorprese, dovrebbe rientrare a Firenze proprio nelle prossime ore per prendere parte alla seduta di oggi pomeriggio. La Fiorentina, interpellata sull’argomento, ha scelto la linea del silenzio: nessuna spiegazione, se non la promessa di una comunicazione ufficiale solo dopo il rientro dell’ex Juventus al Viola Park.

Una gestione che inevitabilmente alimenta interrogativi (la società sa davvero quando Kean rientrerà?) soprattutto alla luce dei precedenti poco edificanti del giocatore: dal ritardo nel «coprifuoco» durante il ritiro di inizio novembre alla sceneggiata di Reggio Emilia in occasione del rigore col Sassuolo, con tanto di scontro con Mandragora nello spogliatoio. L’incertezza, in ogni caso, rende difficile immaginare Kean possa essere al centro dell’attacco domenica, nel 4-1-4-1 che Vanoli è pronto a confermare anche contro la Cremonese. Lo scrive La Nazione.