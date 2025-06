Nazione: “La Fiorentina cerca lo sconto per Gudmundsson ma il Genoa ascolta altri club. C’è la Juve”

La Nazione dedica spazio alla situazione della Fiorentina, focalizzandosi su alcuni elementi chiave della rosa il cui futuro è ancora incerto. Tra questi spicca Albert Gudmundsson: il club viola ha la possibilità di riscattarlo dal Genoa per 17 milioni di euro entro il 18 giugno. Tuttavia, la decisione è complicata dai frequenti infortuni e dal rendimento altalenante dell’islandese.

Come riporta il quotidiano, è comprensibile che la Fiorentina stia cercando almeno di ottenere uno sconto, magari proponendo una contropartita tecnica nell’operazione. Il Genoa, però, si mostra poco disponibile in tal senso e sembra già sondare il terreno con altri club interessati, tra cui la Juventus. Intervistato recentemente dall’Islanda, lo stesso Gudmundsson ha indicato una data chiave: sarà domenica prossima, il 15 giugno, il momento in cui lui, la Fiorentina e la città di Firenze sapranno quale sarà il suo destino. “Vedremo”, conclude il quotidiano toscano.