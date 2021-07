Nazione, Italiano subito al lavoro, non c’è più tempo da perdere, il futuro della Fiorentina è ora

Ieri si è chiuso un periodo di fibrillazioni in casa Fiorentina e si è iniziato a lavorare sulla squadra che verrà, anche per recuperare i giorni perduti dopo l’addio inaspettato a Rino Gattuso. Il futuro della Fiorentina targata Italiano è già adesso. E non c’è più tempo da perdere. Lo riporta La Nazione

