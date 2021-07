Da Genova, Ribery proposto alla Sampdoria: niente rinnovo con la Fiorentina ma vuole restare in A

Suggestione Franck Ribery per la Sampdoria. La Fiorentina ha scelto di non rinnovare il suo contratto, non senza qualche amarezza, visto che il francese voleva restare e aveva anche fatto capire di essere disposto a una drastica diminuzione del suo ingaggio, Ribery si sarebbe aspettato almeno una telefonata da parte della società viola, che invece non è arrivata. E così da mezzanotte scorsa è a tutti gli effetti un calciatore libero. Il suo agente Lippi, ha incominciato muoversi per trovare una squadra al suo assistito, che vorrebbe continuare a giocare ancora una o due stagioni. E in Europa. La sua preferenza va all’Italia. E così tra le società a cui ha bussato Lippi ci sarebbe anche la Sampdoria. Ribery è uno di quei noi che fanno sempre effetto su Ferrero. Lo scrive Il Secolo XIX Genova.

