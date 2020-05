Il derby tra Cutrone e Vlahovic non si limiterà soltanto al posto da titolare in campo, il loro futuro ha infatti riflessi di mercato. Per ora fiducia parziale per entrambi. Sarà determinante il nome dell’allenatore che il prossimo anno sarà alla guida della Fiorentina, per il quale a differenza della stagione passata ci dovrà essere un’assoluta sintonia. Lo riporta La Nazione.