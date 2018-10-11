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Montella, per l'ex tecnico viola si fa vivo il Monaco

Ci sarebbe anche Vincenzo Montella, ex allenatore di Fiorentinae Milan tra le altre, tra i papabili candidati alla successione di Leonardo Jardim

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:26
Montella, per l'ex tecnico viola si fa vivo il Monaco -
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Ci sarebbe anche Vincenzo Montella, ex allenatore di FiorentinaMilan tra le altre, tra i papabili candidati alla successione di Leonardo Jardim, appena sollevato dall'incarico di allenatore del Monaco. Nonostante sia reduce dall'esonero con il Siviglia dopo un'esperienza tutt'altro che idilliaca, l'ex viola sarebbe in competizione con Thierry Henry per il posto sulla panchina monegasca.

A scriverlo è Goal.com

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