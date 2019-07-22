Montella: "Domani giocherà Chiesa, è scritto nel contratto. Il mercato e il mio rapporto con Pradè..."

Visto il fitto programma della giornata di domani il tecnico della Fiorentina prende la parola in conferenza stampa in vista della gara di mercoledì contro il Benfica in programma alle 2:00 italiane d...

Visto il fitto programma della giornata di domani il tecnico della Fiorentina prende la parola in conferenza stampa in vista della gara di mercoledì contro il Benfica in programma alle 2:00 italiane di giovedì 25 luglio alla Red Bull Arena di New York. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo stanchi fisicamente e mentalmente, la giornata di ieri e il trasferimento da Charlotte è stato impegnativo oltre all'aspetto emotivo della giornata di ieri, però non c'è stato nessun infortunio, e questo è qualcosa di positivo. Chiesa? Ho scoperto che per contratto deve giocare perciò avrà modo di scendere in campo contro il Benfica. Quanto allo sguardo posso dire che io l'ho sempre visto come al solito e sono convinto che anche voi lo vedete tutto sommato normale. L'arrivo di Pradè? Ripeto sempre le stesse cose, i profili sono quelli che il direttore ha già spiegato. Sta lavorando con Joe Barone per capire le opportunità di mercato per capire quali calciatori potranno essere funzionali rispetto alle opportunità del mercato. Quanto alle scelte non è una questione di moduli, ma di principio di gioco. Io sono legato a un unico modulo ma semplicemente di principi di gioco e se arrivassero giocatori funzionali ai miei principi di gioco sarei felice. Il rapporto con il ds non è così fondamentale come pensate"