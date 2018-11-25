Milenkovic: "Siamo sfortunati, meritavamo di vincere. Abbiamo fiducia negli attaccanti"

Nel post partita, il numero 4 della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato della gara. Queste le sue parole: "Siamo stati sfortunati..

Nel post partita, il numero 4 della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato della gara. Queste le sue parole: "Siamo stati sfortunati, abbiamo fatto il possibile in fase offensiva ma non è bastato. Torniamo a casa delusi e non contenti. Abbiamo fiducia nei nostri attaccanti anche se in questo periodo non stanno segnando, speriamo si sblocchino contro la Juventus. Felice invece per Ceccherini, si è meritato di giocare e spero che riaccada al piu presto"