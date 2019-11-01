Milenkovic, il gigante serbo che ha già eguagliato il suo risultato personale della scorsa stagione

di Lisa GrelloniIl difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic in queste prime dieci partite da titolare ha siglato 3 goal ed ha quindi già eguagliato il numero delle sue marcature in Serie A d...

di Lisa Grelloni

Il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic in queste prime dieci partite da titolare ha siglato 3 goal ed ha quindi già eguagliato il numero delle sue marcature in Serie A della passata stagione, risultato raggiunto in 34 partite. Il primo è arrivato nella gara d'esordio della viola contro il Napoli al 51', su cross di Pulgar il centrale salta più in alto di tutti e batte Meret nel suo palo siglando così il 2-2. La sua seconda rete risale al 72' della sfida contro l'Udinese, ancora su assist di Pulgar il serbo stacca e insacca con un bel colpo di testa. Il terzo goal è arrivato all'81' a Reggio Emilia nella partita contro il Sassuolo su cross rasoterra di Castrovilli. Il classe 1997 sta confermando sempre più il suo grande talento e la sua crescita non solo per le ottime chiusure in difesa ma anche per le preziose realizzazioni che finora hanno regalato 6 punti in classifica alla Viola.