Marino: "Il dopo-Pioli era difficile per tutti. Io al posto di Corvino? Non è il momento.."

Il noto direttore sportivo Pierpaolo Marino, (nelle ultime settimane più volte è stato accostato alla Fiorentina come sostituto di Corvino) ha detto la sua sul momento della squadra viola, in partico...

Il noto direttore sportivo Pierpaolo Marino, (nelle ultime settimane più volte è stato accostato alla Fiorentina come sostituto di Corvino) ha detto la sua sul momento della squadra viola, in particolar modo sul ritorno di Montella sulla panchina e sul suo nome vicino al club dei Della Valle. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: "Montella è un ottimo allenatore, ma deve cominciare le stagioni dall'inizio: subentrare in una Fiorentina in cui i giocatori erano tanto legati umanamente a mister Pioli era difficile per chiunque. La prossima, comunque, per lui può essere davvero una stagione di rilancio. Io come nuovo dg viola? Non voglio usare la radio né per dare adito a discorsi che mi pubblicizzino, né per dare fastidio in certr piazze in cui si stanno concludendo i campionati"