Marchionni: "Per la Fiorentina è la partita della vita, per la Juventus una come le altre"

Marco Marchionni è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Dalla parte della Fiorentina è una gara dal valore grandissimo, la città ci tiene. Per la Juventus invece è una partita come le altre perché...

Marco Marchionni è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Dalla parte della Fiorentina è una gara dal valore grandissimo, la città ci tiene. Per la Juventus invece è una partita come le altre perché è abituata a giocare gare di altissimo livello".

Prosegue su Chiesa: "Chiesa ha margini di miglioramento importanti e sta già dimostrando il suo valore in una Fiorentina che quest'anno non è al livello degli anni passati".

E su Bernardeschi: "La prima da ex al Franchi di Bernardeschi? Se la Juve ha deciso di investire tanti soldi su di lui è perché ha visto in lui carattere e talento. Lui tiene a Firenze, ma per lui deve essere il passato. Adesso c'è la Juventus e non credo che giocare al Franchi non sarà un problema".